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Александр Якушев: «Признание Овечкина в НХЛ можно оценить только с одной точки зрения — великий хоккеист. Он уже всем все доказал»

"Это признание Александра Овечкина в НХЛ можно оценить только с одной точки зрения: он великий хоккеист.

Источник: Sports

То, чего Александр добивается, ни для кого не должно быть неожиданностью, потому что он своей игрой и карьерой уже всем все доказал.

И он снова все доказывает и заброшенными шайбами, и точными передачами, несмотря на свой [солидный] возраст.

Александр сейчас с большой скоростью приближается к рекорду Уэйна Гретцки. Поэтому не будем удивляться признанию, а еще раз поздравим Овечкина с выдающимся результатом и выдающейся карьерой. А многим молодым и талантливым игрокам НХЛ еще надо стать такими великими хоккеистами.

Дай Бог, чтобы у них спортивная судьба сложилась так же, как у Овечкина. Потому что этот путь очень тернистый и очень тяжелый", — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.