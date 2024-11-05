В Чехии бьют тревогу — клуб Ягра может стать бездомным? Что ждёт «Кладно»

«Многие болельщики считали Яромира спасителем хоккея в Кладно. Но вместо расцвета хоккея мы видим только ужасные результаты. Это мы ещё не говорим о продаже десятков игроков в другие клубы, за что Яромир получил миллионы крон, но это никак положительно не повлияло на уровень команды. Очевидно, что с хоккеем в Кладно всё не слава богу. Считаю, это провал руководства, потому что в других городах Чехии всё работает совершенно иначе, когда есть такая поддержка владельца. Наверное, пришло время Ягру уйти от руководства хоккеем в “Кладно”. Грустно, что в Питтсбурге его 68-й номер висит под сводами арены и весь стадион аплодирует Яромиру, в то время как фанаты его родного клуба плачут», — говорил мэр.