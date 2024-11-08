Гретцки о погоне Овечкина за рекордом: «Это доставляет удовольствие и другим игрокам “Вашингтона”. Я помню своих товарищей по команде, им это нравилось, они наслаждались этим»

Я помню своих товарищей по команде, им это нравилось. Они наслаждались этим, они прониклись всем этим. И я уверен, что все эти молодые ребята разделяют это с Алексом. И, конечно, фанаты, организация, владелец и все остальные тоже. Это захватывающее время", — сказал Уэйн Гретцки в эфире TNT.