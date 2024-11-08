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Вратарь «Виннипега» Хеллибак сделал 2-й шатаут подряд, отразив 35 бросков «Колорадо». Макар и Маккиннон без очков впервые в сезоне — в 14-м матче

Американец отразил все 35 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (1:0) и был признан первой звездой встречи.

Источник: Спортс"

В 11 играх в сезоне у него 10 побед при 93,2% сэйвов и коэффициенте надежности 1,91.

Игроки «Эвеланш» Кэйл Макар и Нэтан Маккиннон впервые в сезоне остались без набранных очков. Они завершили свои результативные серии на отметке 13 матчей.