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Панарин — 11-й россиянин с 800 очками в НХЛ. До Козлова — 53 балла, до Ковальчука — 76

Нападающий «Рейнджерс» сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (1:6).

Источник: Спортс"

В регулярных чемпионатах форвард набрал 800 (274+526) баллов в 684 играх.

Артемий Панарин стал одинадцатым российским хоккеистом в истории НХЛ, который добился такого результата.

Статистика россиян в НХЛ:

1. Александр Овечкин — 1566 очков (1438 матчей).

2. Евгений Малкин — 1312 (1160).

3. Сергей Федоров — 1179 (1248).

4. Александр Могильный — 1032 (990).

5. Алексей Ковалев — 1029 (1316).

6. Павел Дацюк — 918 (953).

7. Никита Кучеров — 896 (739).

8. Илья Ковальчук — 876 (926).

9. Вячеслав Козлов — 853 (1182).

10. Сергей Гончар — 811 (1301).

11. Артемий Панарин — 800 (684).