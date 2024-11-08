Панарин — 11-й россиянин с 800 очками в НХЛ. До Козлова — 53 балла, до Ковальчука — 76

В регулярных чемпионатах форвард набрал 800 (274+526) баллов в 684 играх.
Артемий Панарин стал одинадцатым российским хоккеистом в истории НХЛ, который добился такого результата.
Статистика россиян в НХЛ:
1. Александр Овечкин — 1566 очков (1438 матчей).
2. Евгений Малкин — 1312 (1160).
3. Сергей Федоров — 1179 (1248).
4. Александр Могильный — 1032 (990).
5. Алексей Ковалев — 1029 (1316).
6. Павел Дацюк — 918 (953).
7. Никита Кучеров — 896 (739).
8. Илья Ковальчук — 876 (926).
9. Вячеслав Козлов — 853 (1182).
10. Сергей Гончар — 811 (1301).
11. Артемий Панарин — 800 (684).