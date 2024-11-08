Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кросби об Овечкине и рекорде Гретцки: «Раньше мы не могли себе это представить — расстояние было слишком велико. Здорово, что мы оба до сих пор играем и соревнуемся»

Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (861 шайба), уступая лишь Гретцки (894).

Источник: Спортс"

"Оглядываясь назад, я не думаю, что мы когда-либо могли себе это представить. Расстояние было слишком велико.

Но то, что мы до сих пор играем и соревнуемся друг с другом, а он делает то, что делает — это очень здорово«, — сказал форвард “Питтсбурга” Сидни Кросби.

В ночь с 8 на 9 ноября Овечкин и Кросби в 70-й раз встретятся в матче «Кэпиталс» против «Пингвинс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Вашингтон» — в топ-4 Востока! Новички в порядке, даже Дюбуа на своем месте.

Овечкин о голевой серии: «Я получаю удовольствие. Когда выигрываешь, а у тебя есть возможности забить — играть всегда весело».