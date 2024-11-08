Кросби об Овечкине и рекорде Гретцки: «Раньше мы не могли себе это представить — расстояние было слишком велико. Здорово, что мы оба до сих пор играем и соревнуемся»

"Оглядываясь назад, я не думаю, что мы когда-либо могли себе это представить. Расстояние было слишком велико.
Но то, что мы до сих пор играем и соревнуемся друг с другом, а он делает то, что делает — это очень здорово«, — сказал форвард “Питтсбурга” Сидни Кросби.
В ночь с 8 на 9 ноября Овечкин и Кросби в 70-й раз встретятся в матче «Кэпиталс» против «Пингвинс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
«Вашингтон» — в топ-4 Востока! Новички в порядке, даже Дюбуа на своем месте.
Овечкин о голевой серии: «Я получаю удовольствие. Когда выигрываешь, а у тебя есть возможности забить — играть всегда весело».