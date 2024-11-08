Новиков об НХЛ: «Мичков и Цыплаков достойно сражаются, поднимают авторитет России как государства. Внимание приковано к звездам — Овечкину, Шестеркину, а защитники остаются в тени»

Сейчас все внимание приковано к нашим звездам — Василевскому, Капризову, Малкину, Овечкину, Шестеркину. Но между ними есть защитники. К сожалению, они остаются в тени, им очень сложно проявить себя.
Мужеству Романова можно только позавидовать. Это абсолютно бесстрашный парень, который не жалеет себя ради команды и результата", — сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.
Новиков об Орлове: «Сейчас это лучший защитник НХЛ. Катание, бросок — все на уровне. Он не уступает ни в одном из компонентов нападающим».