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Новиков об НХЛ: «Мичков и Цыплаков достойно сражаются, поднимают авторитет России как государства. Внимание приковано к звездам — Овечкину, Шестеркину, а защитники остаются в тени»

"Мы имеем возможность следить за выступлениями наших ребят. Новички Мичков и Цыплаков очень достойно сражаются. Они поднимают авторитет России как государства.

Источник: Sports

Сейчас все внимание приковано к нашим звездам — Василевскому, Капризову, Малкину, Овечкину, Шестеркину. Но между ними есть защитники. К сожалению, они остаются в тени, им очень сложно проявить себя.

Мужеству Романова можно только позавидовать. Это абсолютно бесстрашный парень, который не жалеет себя ради команды и результата", — сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

Новиков об Орлове: «Сейчас это лучший защитник НХЛ. Катание, бросок — все на уровне. Он не уступает ни в одном из компонентов нападающим».