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Овечкин о начале соперничества с Кросби: «Болельщики и СМИ были в восторге, это придавало мотивации. Сидни невероятен — пережив травмы, он делает потрясающие вещи»

В ночь с 8 на 9 ноября форварды в 70-й раз встретятся в матче «Вашингтона» с «Питтсбургом» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

"Удивительно, как быстро летит время.

Здорово, что в первые сезоны у меня было такое соперничество с Кросби, от которого болельщики и СМИ были в восторге. Это придавало больше мотивации и энергии, когда выходишь на лед.

Кросби невероятен. Пройдя через множество травм, он до сих пор продолжает делать свое дело. То, как он играет сейчас, просто потрясающе«, — сказал капитан “Кэпиталс” Александр Овечкин.

Кросби об Овечкине и рекорде Гретцки: «Раньше мы не могли себе это представить — расстояние было слишком велико. Здорово, что мы оба до сих пор играем и соревнуемся».