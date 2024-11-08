Овечкин о начале соперничества с Кросби: «Болельщики и СМИ были в восторге, это придавало мотивации. Сидни невероятен — пережив травмы, он делает потрясающие вещи»

"Удивительно, как быстро летит время.
Здорово, что в первые сезоны у меня было такое соперничество с Кросби, от которого болельщики и СМИ были в восторге. Это придавало больше мотивации и энергии, когда выходишь на лед.
Кросби невероятен. Пройдя через множество травм, он до сих пор продолжает делать свое дело. То, как он играет сейчас, просто потрясающе«, — сказал капитан “Кэпиталс” Александр Овечкин.
Кросби об Овечкине и рекорде Гретцки: «Раньше мы не могли себе это представить — расстояние было слишком велико. Здорово, что мы оба до сих пор играем и соревнуемся».