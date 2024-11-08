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Директор «Динамо»: «За успехами Овечкина следят все в клубе, мы с ним на связи. Он сейчас в огне. Надеемся, он не будет сбавлять обороты и продолжит набирать очки»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (861 шайба), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

В 12 играх нынешнего сезона на счету Александра Овечкина 16 (8+8) очков.

Овечкин является воспитанником «Динамо».

"За успехами Александра следят все в клубе: руководство, тренерский штаб, игроки. Мы с ним постоянно на связи, поздравляем его после ярких матчей.

Сейчас он и вправду в огне, набрал отличный ход. Надеемся, что он не будет сбавлять обороты и продолжит набирать очки.

К поздравлениям в связи с рекордом раньше времени в клубе не готовимся. Вот когда Овечкин его побьет, тогда все вместе будем его поздравлять«, — сказал спортивный директор московского “Динамо” Алексей Сопин.