Директор «Динамо»: «За успехами Овечкина следят все в клубе, мы с ним на связи. Он сейчас в огне. Надеемся, он не будет сбавлять обороты и продолжит набирать очки»

В 12 играх нынешнего сезона на счету Александра Овечкина 16 (8+8) очков.
Овечкин является воспитанником «Динамо».
"За успехами Александра следят все в клубе: руководство, тренерский штаб, игроки. Мы с ним постоянно на связи, поздравляем его после ярких матчей.
Сейчас он и вправду в огне, набрал отличный ход. Надеемся, что он не будет сбавлять обороты и продолжит набирать очки.
К поздравлениям в связи с рекордом раньше времени в клубе не готовимся. Вот когда Овечкин его побьет, тогда все вместе будем его поздравлять«, — сказал спортивный директор московского “Динамо” Алексей Сопин.