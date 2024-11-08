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Иван Рябкин: «Слежу и смотрю за Макдэвидом, Кросби и Овечкиным. Александр — образец для меня, прекрасный человек»

Сегодня сборная России U18 проиграла Беларуси (1:2) в матче Кубка Будущего.

Источник: Спортс"

"Хорошая, плотная игра была с молодежной сборной Беларуси на Кубке Будущего. Немного не хватило нам сил после вчерашнего матча. Много энергии потратили, поэтому сегодня вялые были.

Разница в возрасте сильно не влияет. Например, вчера мы в каких-то аспектах даже переигрывали наших старших ребят. Просто сегодня не повезло в конце игры.

Я адаптировался к команде и тренерскому штабу. У нас хорошая команда, мы играем друг за друга. Прекрасная обстановка.

К повышенному вниманию прессы я уже привык. Это часть игры. Слежу и смотрю за Макдэвидом, Кросби и Овечкиным. Александр — образец для меня. Это прекрасный человек«, — сказал 17-летний нападающий системы “Динамо” и юниорской сборной России U18 Иван Рябкин.