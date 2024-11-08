Иван Рябкин: «Слежу и смотрю за Макдэвидом, Кросби и Овечкиным. Александр — образец для меня, прекрасный человек»

К повышенному вниманию прессы я уже привык. Это часть игры. Слежу и смотрю за Макдэвидом, Кросби и Овечкиным. Александр — образец для меня. Это прекрасный человек«, — сказал 17-летний нападающий системы “Динамо” и юниорской сборной России U18 Иван Рябкин.