Иван Рябкин: «Слежу и смотрю за Макдэвидом, Кросби и Овечкиным. Александр — образец для меня, прекрасный человек»

"Хорошая, плотная игра была с молодежной сборной Беларуси на Кубке Будущего. Немного не хватило нам сил после вчерашнего матча. Много энергии потратили, поэтому сегодня вялые были.
Разница в возрасте сильно не влияет. Например, вчера мы в каких-то аспектах даже переигрывали наших старших ребят. Просто сегодня не повезло в конце игры.
Я адаптировался к команде и тренерскому штабу. У нас хорошая команда, мы играем друг за друга. Прекрасная обстановка.
К повышенному вниманию прессы я уже привык. Это часть игры. Слежу и смотрю за Макдэвидом, Кросби и Овечкиным. Александр — образец для меня. Это прекрасный человек«, — сказал 17-летний нападающий системы “Динамо” и юниорской сборной России U18 Иван Рябкин.