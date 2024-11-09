Кравец о 3:4 от «Северстали»: «По многим компонентам “Куньлунь” сыграл хорошо, даже наиграл на ничью. К сожалению, не забили четвертый гол»

"Мы готовили ребят к тому, что нужно выигрывать стыки, нужно двигаться также. К сожалению, не всегда это получалось, не хватало этой интенсивности, но все равно молодцы. Однако после забитых голов нужно правильно играть в обороне. К сожалению, этого мы опять не сделали, поэтому тут же получали следующий гол.