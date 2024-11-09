Грицюк о роли в СКА: «Предыдущие пару лет считал себя молодым, перспективным. А сейчас уже понимаешь, что тебя выпускают на ответственные моменты матчей»

— Понятно, что у каждого свои амбиции и цели. Я понимаю свою роль в команде. У меня хорошие партнеры в тройке, Василий Глотов и Валентин Зыков. Мы много созидаем, создаем много моментов. То, что у меня много очков — дело случайности, на моем месте мог оказаться любой из моих партнеров. Вообще есть цель, которую я поставил перед собой на сезон, и, скажем так, я на верном пути.