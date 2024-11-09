«Сиэтл» вернул Спронга за счет обмена с «Ванкувером» на будущую компенсацию

«Этот парень забрасывал 20 шайб за сезон в составе нашей команды. Мы чувствовали, что он стоит того, чтобы рискнуть. Мы можем использовать его в разных звеньях и в большинстве. Он знает нашу команду и знаком с нашей системой», — сказал генменеджер «Кракена» Рон Фрэнсис.