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Дацюк произвел символическое вбрасывание перед матчем «Торонто» и «Детройта»

«Лифс» одержали победу в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1.
Источник: Спортс"

46-летний экс-форвард «Ред Уингс» находится в Торонто и участвует в мероприятиях, посвященных его включению в Зал хоккейной славы. Перед игрой он вышел на лед вместе с другими новыми членами Зала — Джереми Реником, Ши Уэбером, Дэвидом Пойлом и Натали Дарвиц.

В рамках карьеры в НХЛ Дацюк выступал только за «Детройт» — с 2001 по 2016 годы.

В составе команды он дважды выиграл Кубок Стэнли, трижды признавался лучшим форвардом оборонительного плана («Селки Трофи») и четырежды получал приз за джентльменское поведение на льду («Леди Бинг Трофи»).

В составе сборной России Павел стал олимпийским чемпионом (2018 год) и победителем чемпионата мира (2012). Также в его активе есть победы в Суперлиге (2005, с «Динамо») и Кубке Гагарина (2017, со СКА).

Дацюк получил перстень члена Зала хоккейной славы.