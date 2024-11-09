Игрокам из CHL разрешили переходить в студенческие команды NCAA с 1 августа 2025 года

Совет NCAA принял решение о допуске игроков из QMJHL, OHL и WHL (трех ведущих юниорских лиг Канады — составных частей CHL) в студенческие команды с 1 августа 2025 года при том условии, что до поступления в колледж им не выплачивалась компенсация сверх покрытия необходимых расходов.