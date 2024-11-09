Дмитрий Губерниев: «Овечкин и Малкин — очевидные варианты на включение в Зал славы из россиян после Дацюка. Возможно, и Бобровский попадет туда»

"Овечкин и Малкин — два очевидных варианта на включение в Зал хоккейной славы из россиян после Павла Дацюка. Возможно, кстати, туда попадет и Сергей Бобровский, но первые двое сто процентов туда попадут.