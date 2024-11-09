Канарейкин об Овечкине: «Отличаться в каждой встрече — сверхчеловеческие возможности. Будем надеяться, что он перезарядит ружье в следующих играх и начнет регулярно забивать»

Игроки стараются, действуют, сам Александр, собственно, забивает, поэтому могу сказать, что команда хорошо смотрится на данном этапе. Ну, а что будет дальше — будем наблюдать. В данном случае, как и у всех команд, задача — попадание в зону плей-офф", — сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.