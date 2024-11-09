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Канарейкин об Овечкине: «Отличаться в каждой встрече — сверхчеловеческие возможности. Будем надеяться, что он перезарядит ружье в следующих играх и начнет регулярно забивать»

Капитан «Вашингтона» остался без очков впервые за 6 игр.
Источник: Спортс"

"К сожалению, Овечкин промолчал в этом матче, но будем надеяться, что в следующих играх он перезарядит ружье и начнет регулярно забивать.

Отличаться каждый раз, в каждой встрече — это уже сверхчеловеческие возможности. Каким бы талантом ты ни обладал, любая серия в любом случае прерывается.

Сейчас, наверное, тот момент, когда Александр, прервав предыдущую серию, начнет новый этап в погоне за рекордом Гретцки.

«Вашингтон» в этом году очень хорошо смотрится в начале сезона. Команда перегруппировалась, новые игроки влились в коллектив. Видно, что сочетание подобрано под Овечкина.

Игроки стараются, действуют, сам Александр, собственно, забивает, поэтому могу сказать, что команда хорошо смотрится на данном этапе. Ну, а что будет дальше — будем наблюдать. В данном случае, как и у всех команд, задача — попадание в зону плей-офф", — сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.