Десятков о двух победах «Витязя» над «Северсталью» за неделю: «Стечение обстоятельств. 7:1 не отражает накала и содержания матча»

Две победы над «Северсталью» за неделю (12 ноября «Витязь» обыграл череповчан со счетом 2:0 — Спортс")? У нас сейчас тоже непростой период. У нас чередуются победы с поражениями. К сожалению, поражений даже больше на этом отрезке. Я думаю, что это стечение обстоятельств.