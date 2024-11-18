Форвард «Каролины» Нечас набрал очки в 13-м матче подряд — 2+2 с «Сент-Луисом». Он идет на 3-м месте в гонке бомбардиров НХЛ с 30 баллами в 17 играх

25-летний чешский нападающий 3-м в сезоне достиг отметки 30 очков, у него 11 голов и 19 передач в 17 играх. В гонке бомбардиров он уступает только Нэтану Маккиннону из «Колорадо» (33 балла в 18 играх, 7+26) и Кириллу Капризову из «Миннесоты» (31 в 17, 11+20).