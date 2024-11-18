Трентон
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петан о 0:3 от ЦСКА: «Соперник выжидал и ловил нас на потерях, был более терпелив. У “Ак Барса” было много моментов, но не хватило в завершении»

— Как вы сегодня себя чувствовали?

Источник: Спортс"

— Все хорошо. Получился довольно тяжелый матч, но я чувствую себя уже намного лучше. Сегодня команда сыграла неплохо, но не получилось выиграть, в следующей игре прибавим.

— Подведите итоги сегодняшнего матча.

— Соперник выжидал и ловил нас на потерях, контратаковал. Думаю, ЦСКА просто был более терпелив сегодня. У нас было много моментов, но не хватило в завершении.

— Что нужно сделать для возвращения в первое звено?

— Для этого нужно время. Сейчас взаимодействую с хорошими партнерами, нам нужно немного привыкнуть друг к другу. Увы, сегодня мы немного не готовы были сыграть одной командой, — сказал форвард казанцев.