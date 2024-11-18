Петан о 0:3 от ЦСКА: «Соперник выжидал и ловил нас на потерях, был более терпелив. У “Ак Барса” было много моментов, но не хватило в завершении»

— Все хорошо. Получился довольно тяжелый матч, но я чувствую себя уже намного лучше. Сегодня команда сыграла неплохо, но не получилось выиграть, в следующей игре прибавим.
— Подведите итоги сегодняшнего матча.
— Соперник выжидал и ловил нас на потерях, контратаковал. Думаю, ЦСКА просто был более терпелив сегодня. У нас было много моментов, но не хватило в завершении.
— Что нужно сделать для возвращения в первое звено?
— Для этого нужно время. Сейчас взаимодействую с хорошими партнерами, нам нужно немного привыкнуть друг к другу. Увы, сегодня мы немного не готовы были сыграть одной командой, — сказал форвард казанцев.