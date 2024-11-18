Овечкин стал 1-й звездой матча с «Вегасом»: 1-й хет-трик в сезоне, 5 бросков и «+3» за 14:53

На счету 39-летнего россиянина стало 23 (13+10) очка в 17 играх при полезности «+13».
Сегодня Овечкин (14:53, 0:46 — в единственном у «Кэпиталс» большинстве, которое сам и реализовал) завершил игру с полезностью «+3».
В его активе 5 бросков в створ (еще 3 — не в створ), 1 блок и 1 силовой прием. Также нападающий допустил 1 потерю и получил малый штраф.
Овечкин забил 864-й, 865-й и 866-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки — 28 шайб.
Овечкин сделал 1-й хет-трик в НХЛ с декабря 2022 года и 31-й — в регулярках за карьеру. Он на 6-м месте в истории лиги по числу игр с 3+ шайбами.