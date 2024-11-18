Овечкин делит 1-е место в гонке снайперов НХЛ с Райнхартом и Драйзайтлем — у всех по 13 шайб. Он возглавил ее впервые с января 2022 года

На счету 39-летнего россиянина стало 23 (13+10) очка в 17 играх при полезности «+13».
Нападающий «Кэпиталс» делит лидерство в гонке снайперов лиги с Сэмом Райнхартом из «Флориды» (13 шайб в 18 играх) и Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона» (13 шайб в 18 играх).
Отметим, что в прошлый раз Овечкин возглавлял снайперскую гонку лиги (в зачет идет как совместное, так и единоличное лидерство) в январе 2022 года.
Овечкин забил 864-й, 865-й и 866-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки — 28 шайб.
Овечкин сделал 1-й хет-трик в НХЛ с декабря 2022 года и 31-й — в регулярках за карьеру. Он на 6-м месте в истории лиги по числу игр с 3+ шайбами.