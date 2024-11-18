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Куик сделал 2-й шатаут подряд, отразив 24 броска «Сиэтла». Вратарь «Рейнджерс» вышел на 18-е место в истории НХЛ по играм на ноль (62), обогнав Броду

38-летний вратарь «Рейнджерс» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Кракена» (2:0).

Источник: Спортс"

В 5 матчах в текущем сезоне у него 4 победы при 2 играх на ноль, 97% сэйвов и коэффициенте надежности 0,91.

Шатаут стал для него 62-м за карьеру в рамках регулярок. Куик обошел Тюрка Броду (61 игра на ноль) и занимает 18-е место в истории лиги по их числу. На 17-м месте идет Хенрик Лундквист (64).

Рекорд лиги принадлежит Мартину Бродеру (125).

Среди действующих вратарей лучший результат у Марка-Андре Флери («Миннесота», 75, 12-е место в общем зачете), на третьем месте идет Сергей Бобровский («Флорида», 45, делит 36-е место в общем зачете).