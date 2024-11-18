Трентон
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вегас» — 19-я команда НХЛ, в матче с которой Овечкин сделал хет-трик. Он догнал Лемье, рекорд лиги у Бретта Халла — 20

Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Голден Найтс» (5:2).

Источник: Спортс"

На счету 39-летнего россиянина стало 23 (13+10) очка в 17 играх при полезности «+13».

Матч с 3+ шайбами стал для нападающего «Кэпиталс» 31-м в рамках регулярок. При этом он отмечался хет-триками в играх против 19 разных команд.

По этому показателю Овечкин делит 2-е место в истории с Марио Лемье. Рекорд принадлежит Бретту Халлу, сделавшему хет-трики в играх против 20 разных команд.

Овечкин забил 864-й, 865-й и 866-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки — 28 шайб.

Овечкин сделал 1-й хет-трик в НХЛ с декабря 2022 года и 31-й — в регулярках за карьеру. Он на 6-м месте в истории лиги по числу игр с 3+ шайбами.