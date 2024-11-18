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Овечкин о том, что не дал Барбашеву забить в пустые ворота: «Все произошло очень быстро. Удача была на нашей стороне в тот момент»

«Вашингтон» обыграл «Вегас» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
Источник: Спортс"

Капитан «столичных», сделавший хет-трик в матче, во втором периоде помешал забить форварду «Голден Найтс» Ивану Барбашеву.

После прострела Джека Айкела шайба прошла между ног вышедшего из вратарской площади Логана Томпсона. Барбашев остался один перед пустыми воротами, но не успел поразить цель, так как ему помешал накативший россиянин.

«Все произошло очень быстро. Я думаю, он даже не понял, что шайба прошла между ног Томпсона. Я был немного удивлен. Нам повезло. Удача была на нашей стороне в тот момент», — сказал Овечкин.

Овечкин забил 864-й, 865-й и 866-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки — 28 шайб.

Овечкин сделал 1-й хет-трик в НХЛ с декабря 2022 года и 31-й — в регулярках за карьеру. Он на 6-м месте в истории лиги по числу игр с 3+ шайбами.