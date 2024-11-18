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Первый тренер Овечкина о хет-трике форварда «Вегасу»: «Радует такой запал, надо новый “Ришар Трофи” брать. Хоу в 50 лет забивал, Саша помладше, у него все идет по плану»

Александр Филиппов, первый тренер и крестный отец капитана «Вашингтона», высказался о хет-трике Александра в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (5:2).
Источник: Sports

— Вас удивляет, что Александр Овечкин сделал хет‑трик в возрасте 39 лет?

— Ну и что? Что удивительного? Вот и Горди Хоу кому‑то забивал, когда ему за 50 лет вообще было. Конечно же, Саша помладше. Но меня радует, что у него такой запал.

— Овечкин теперь лидирует в снайперской гонке, забив 13 голов в 17 матчах.

— Значит, надо новый «Морис Ришар Трофи» брать. Настроился хорошо, подготовился к сезону. И все у него идет по плану.

— В детстве у Александра было двужильное здоровье? Вы это замечали?

— Конечно. Замечательный был крепыш! И у него есть в кого. И мама замечательная, и папа, и брат Мишка тоже крепенький. Овечкины все такие. Сильная генетика!

— Этим летом вы пересекались?

— Нет, в этот раз не было возможности.

— Смотрите матчи «Вашингтона»?

— Конечно, когда могу. Получаем огромное удовольствие от того, как играет Саша.

— Как вы думаете, Овечкин уже в этом сезоне побьет рекорд Уэйна Гретцки?

— Знаете, как говорят? Загад не бывает богат. Очень хорошая поговорка. А в спорте говорить под руку вообще не рекомендуется. Даже когда один гол до Гретцки останется! Будет видно, и будем смотреть, как у него пойдет, — сказал Филиппов.

??? Первый хет-трик Овечкина за 2 года — против «Вегаса»! До Гретцки — уже меньше 30 шайб.