Овечкин — 4-й игрок с хет-триком в 39+ лет за последнее десятилетие. Кроме капитана «Вашингтона» это удалось Торнтону, Ягру и Доуну

Кроме россиянина хет-трики также оформляли: Джо Торнтон за «Сан-Хосе» (39 лет, 231 день, 18 февраля 2019 года), Шейн Доун за «Аризону» (39 лет, 80 дней, 29 декабря 2015 года) и Яромир Ягр за «Нью-Джерси» (42 года, 322 дня, 3 января 2015 года).