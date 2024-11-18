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Фетисов о хет-трике Овечкина: «Смена позиции сработала идеально. Очень нравится настрой, он нацелен побить рекорд в этом сезоне»

Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче с «Вегасом» (5:2).

Источник: Sports.Ru

39-летний россиянин занимает второе место по голам в истории лиги (866 в 1443 играх). Рекордсмен — Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы в 1487 играх.

"Молодец, Саша! Радуемся каждому его голу, дублю, а теперь и хет-трику, и будем дальше радоваться. Он нацелен побить рекорд уже в этом сезоне.

Мне очень нравится его настрой, состояние, физическая форма. Новая позиция? Иногда перемены к лучшему. В данном случае сработало идеально. Хотя для такого мастера, как Овечкин, смена позиции проблемой бы не стала", — сказал Фетисов.