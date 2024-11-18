Овечкин о секрете спортивного долголетия: «Диета, отдых и другие штуки, о которых я не расскажу. Самое любимое — просто играть в хоккей, наслаждаться моментом»

39-летний россиянин занимает второе место по голам в истории НХЛ (866 в 1443 играх). Рекордсмен — Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы в 1487 играх.
Бывший форвард «Сент-Луиса» и «Колорадо» Марк Райкрофт, работающий журналистом в Altitude Sports, спросил Овечкина о том, как ему удается так долго оставаться в форме, и в чем заключаются его секреты.
«Диета, отдых и всякие другие штуки, о которых я вам не расскажу», — сказал Овечкин, улыбаясь.
Райкрофт также спросил, что больше всего нравится Александру в процессе погони за рекордом Гретцки.
"Ну, самое любимое — это просто играть в хоккей. Наслаждаться моментом.
Я всегда говорю: если получится, будет здорово, но мне уже повезло провести 20 лет в НХЛ — все эти цифры, все эти воспоминания останутся навсегда«, — сказал капитан “Вашингтона”.