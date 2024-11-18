Трентон
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин о секрете спортивного долголетия: «Диета, отдых и другие штуки, о которых я не расскажу. Самое любимое — просто играть в хоккей, наслаждаться моментом»

Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче с «Вегасом» (5:2).
Источник: Спортс"

39-летний россиянин занимает второе место по голам в истории НХЛ (866 в 1443 играх). Рекордсмен — Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы в 1487 играх.

Бывший форвард «Сент-Луиса» и «Колорадо» Марк Райкрофт, работающий журналистом в Altitude Sports, спросил Овечкина о том, как ему удается так долго оставаться в форме, и в чем заключаются его секреты.

«Диета, отдых и всякие другие штуки, о которых я вам не расскажу», — сказал Овечкин, улыбаясь.

Райкрофт также спросил, что больше всего нравится Александру в процессе погони за рекордом Гретцки.

"Ну, самое любимое — это просто играть в хоккей. Наслаждаться моментом.

Я всегда говорю: если получится, будет здорово, но мне уже повезло провести 20 лет в НХЛ — все эти цифры, все эти воспоминания останутся навсегда«, — сказал капитан “Вашингтона”.