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Игорь Кравчук: «Овечкин доказывает, что нужно быстрее всех не бегать, а мыслить — играет рационально, не занимается беготней. Он стал блуждающим форвардом»

— В чем феномен нынешнего Овечкина? Визуально он выглядит тяжело — но голы тем не менее идут один за другим…

Источник: Sports.Ru

— Рациональное зерно в таких наблюдениях есть. Нынешняя НХЛ — очень быстрая лига, а Александр даже во времена своего расцвета не был самым быстрым игроком.

Но Овечкин в этом сезоне вновь доказывает, что нужно быстрее всех не бегать, а мыслить.

Он не занимается пустой беготней, играет очень рационально, в каких-то моментах резко включается и за счет чтения игры оказывается в тех точках, куда приходит шайба. Это и мастерство, и опыт!

Кстати, срабатывают и новые моменты в тактике «Вашингтона». Овечкин не привязан к какому-то флангу, он стал, скажем так, блуждающим форвардом.

Теперь он забивает не только из своего офиса, но и с пятака, и с правого фланга. Более вариативной стала и игра всего «Вашингтона», отсюда уверенный результат.

— Что пожелаете Овечкину?

— Сейчас самое главное — ничего не форсировать, спокойно восстановиться.

Если будет все в порядке со здоровьем, то рекорд Гретцки никуда не денется. Как и новые победы «Вашингтона», — сказал двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук.