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Хайруллин о гонке Овечкина за рекордом Гретцки: «Вся страна ждет, что он достигнет цели. Только бог знает, как получится»

39-летний капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

— Следите за успехами Александра Овечкина?

— Ну да, слежу. Молодец. Думаю, вся страна следит и ждет, что он побьет рекорд. Все поддерживаем и переживаем за него.

— Ему осталось забросить 26 шайб до рекорда Уэйна Гретцки. С такой формой ему удастся достигнуть своей цели уже в этом сезоне?

— Будем надеяться, что он сможет. Хорошая форма у него. Только сверху знает Бог, как получится у него. Но мы будем поддерживать его и надеяться, что он достигнет своей цели, — заявил нападающий СКА Марат Хайруллин.

«Вашингтон» поместил Овечкина в список травмированных и вызвал Мирошниченко из АХЛ.

98,1% игроков НХЛ хотят, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки (The Athletic).