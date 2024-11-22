Тренер «Лады» Зубов о серии из 5 поражений: «Сейчас главное — никакой паники. Свежести не хватает. В плане ротации добавить некого. Будем терпеть, работать»

"После игры у нас была встреча с губернатором, которая прошла хорошо и позитивно. По игре хочу сказать, что у нас был хороший соперник. Свежести сейчас не хватает. В плане ротации добавить некого. Будем терпеть, работать. До паузы еще далеко, где можно будет подготовиться.