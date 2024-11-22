Кадейкин о 5:2 с ЦСКА: «Видно, что “Трактор” растет. Хорошая реализация моментов предопределила исход»

«Хорошая реализация моментов предопределила исход матча. Я бы отметил, что мы не отходим от своей игры, несмотря на пропущенные или забитые шайбы. Хорошо, что мы спокойно довели матч до победы со счетом 5:2, а не 4:3, 4:4, как у нас было раньше. Видно, что мы растем, и тренер обращает на это внимание».