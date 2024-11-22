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Воронков набрал 1+1 в матче с «Тампой». У него 5 очков в 4 последних играх

Форвард «Коламбуса» отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (7:6 ОТ).

На счету 24-летнего россиянина стало 6 (4+2) очков в 10 играх в сезоне. При этом 5 (3+2) баллов он набрал в последних 4 матчах.

Сегодня в активе Воронкова (15:52, 0:49 — в большинстве, «+1») 4 броска в створ в створ (еще 3 — не в створ) и 1 блок.