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Марченко сделал 2 передачи в матче с «Тампой». У него 18 очков и «+7» в 19 играх

Форвард «Коламбуса» дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (7:6 ОТ).

Источник: Спортс"

В текущем сезоне у 24-летнего россиянина стало 18 (6+12) очков в 19 играх при полезности «+7».

Сегодня Марченко (16:38, 0:49 — в большинстве, «+2») также отметился 3 бросками в створ (еще 1 — не в створ), 1 силовым приемом и 1 перехватом.