Марченко сделал 2 передачи в матче с «Тампой». У него 18 очков и «+7» в 19 играх

В текущем сезоне у 24-летнего россиянина стало 18 (6+12) очков в 19 играх при полезности «+7».
Сегодня Марченко (16:38, 0:49 — в большинстве, «+2») также отметился 3 бросками в створ (еще 1 — не в створ), 1 силовым приемом и 1 перехватом.
Форвард «Коламбуса» дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (7:6 ОТ).
В текущем сезоне у 24-летнего россиянина стало 18 (6+12) очков в 19 играх при полезности «+7».
Сегодня Марченко (16:38, 0:49 — в большинстве, «+2») также отметился 3 бросками в створ (еще 1 — не в створ), 1 силовым приемом и 1 перехватом.