Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Капризов — главный претендент на «Харт» по итогам четверти сезона по версии сайта НХЛ. Маккиннон — 2-й, Кучеров — 5-й

Авторы официального сайта НХЛ назвали претендентов на «Харт Трофи» — приз, вручаемый хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи команды в регулярном чемпионате.

Источник: Sports

Каждый из 15 респондентов опредлил пятерку кандидатов. Очки распределялись по схеме 5−4−3−2−1.

Пятерка рейтинга выглядит следующим образом:

Кирилл Капризов («Миннесота») — 73 балла (13 первых мест);

Нэтан Маккиннон («Колорадо») — 49 (2);

Сэм Райнхарт («Флорида») — 21;

Коннор Хеллибак («Виннипег») — 18;

Никита Кучеров («Тампа») — 14.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 4 балла, форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин — 3.

В этом сезоне Капризов набрал 34 (13+21) балла в 19 матчах сезона и делит лидерство с Маккинноном в гонке бомбардиров регулярного чемпионата.