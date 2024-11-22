Капризов — главный претендент на «Харт» по итогам четверти сезона по версии сайта НХЛ. Маккиннон — 2-й, Кучеров — 5-й

Каждый из 15 респондентов опредлил пятерку кандидатов. Очки распределялись по схеме 5−4−3−2−1.
Пятерка рейтинга выглядит следующим образом:
Кирилл Капризов («Миннесота») — 73 балла (13 первых мест);
Нэтан Маккиннон («Колорадо») — 49 (2);
Сэм Райнхарт («Флорида») — 21;
Коннор Хеллибак («Виннипег») — 18;
Никита Кучеров («Тампа») — 14.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 4 балла, форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин — 3.
В этом сезоне Капризов набрал 34 (13+21) балла в 19 матчах сезона и делит лидерство с Маккинноном в гонке бомбардиров регулярного чемпионата.