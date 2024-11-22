Кузнецов — Овечкину: «Александр-ювелир, не переживай! Нога зарастет, все будет хорошо. 4 недели паузы — тебе только еще лучше будет. Отдохнешь»

"Сашка, Александр-ювелир, давай, не переживай! Нога зарастет, все будет хорошо. Я тебя знаю. 4 недели паузы — тебе только еще лучше будет. Отдохнешь, свеженьким… Ну если уж не в этом году, так на следующий точно побьешь!