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Кузнецов — Овечкину: «Александр-ювелир, не переживай! Нога зарастет, все будет хорошо. 4 недели паузы — тебе только еще лучше будет. Отдохнешь»

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» пропустит 4−6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

Источник: Спортс"

"Сашка, Александр-ювелир, давай, не переживай! Нога зарастет, все будет хорошо. Я тебя знаю. 4 недели паузы — тебе только еще лучше будет. Отдохнешь, свеженьким… Ну если уж не в этом году, так на следующий точно побьешь!

Поэтому давай, брат, всего самого наилучшего. Поправляйся. Посидишь дома.

Побольше наговорил бы еще чего-нибудь прикольного, но телевидение, сам понимаешь. особо нельзя. Я человек сейчас солидный, уверенный. Здоровья, всем привет. Пока-пока! «- сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов, ранее выступавший за “Вашингтон”.

39-летний Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Главное о травме Овечкина: сломал левую ногу, пропустит от месяца до полутора.