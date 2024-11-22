Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вячеслав Козлов о погоне Овечкина за Гретцки: «За два года точно побьет. Это важно для всего хоккея и его популяризации»

39-летний капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Источник: Спортс"

— Много обсуждают погоню Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. На ваш взгляд, сможет ли он побить достижение в этом сезоне?

— За два года точно побьет, но мы все ждем, что это случится в нынешнем сезоне.

— Важно, что российский хоккеист будет владеть таким вот рекордом?

— Это важно для всего хоккея и его популяризации. Будем надеяться, что это даст новый виток, что этот рекорд будут везде раскручивать.

Мальчишки будут смотреть и идти в хоккей, чтобы добиваться таких результатов, — сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Козлов.