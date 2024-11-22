Вячеслав Козлов о погоне Овечкина за Гретцки: «За два года точно побьет. Это важно для всего хоккея и его популяризации»

— Много обсуждают погоню Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. На ваш взгляд, сможет ли он побить достижение в этом сезоне?
— За два года точно побьет, но мы все ждем, что это случится в нынешнем сезоне.
— Важно, что российский хоккеист будет владеть таким вот рекордом?
— Это важно для всего хоккея и его популяризации. Будем надеяться, что это даст новый виток, что этот рекорд будут везде раскручивать.
Мальчишки будут смотреть и идти в хоккей, чтобы добиваться таких результатов, — сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Козлов.