Кравец о 3-матчевой победной серии «Куньлуня»: «Каждый начал жертвовать собой ради команды и отвечать за свои действия на льду»

Причины [3-матчевой] победной серии «Куньлуня»? Каждый начал жертвовать собой ради команды и отвечать за свои действия на льду. Плюс мы перестали беспорядочно обрезаться, стали играть с головой и так, как мы рисуем и просим на видео. В первую очередь важна игра вратарей и самоотверженность игроков", — сказал Кравец.