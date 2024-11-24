Марченко сделал дубль в матче с «Каролиной» и стал 1-й звездой. У него 20 очков и «+9» в 20 играх в сезоне

В активе 24-летнего россиянина стало 20 (8+12) очков в 20 играх в текущем сезоне при полезности «минус 9».
Сегодня Марченко (20:15 — третий матч в сезоне с 20+ минутами, 3:43 — в большинстве, «+2») отметился 4 бросками в створ и 2 перехватами.
Форвард «Коламбуса» забросил 2 шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Харрикейнс» (5:4 Б).
В активе 24-летнего россиянина стало 20 (8+12) очков в 20 играх в текущем сезоне при полезности «минус 9».
Сегодня Марченко (20:15 — третий матч в сезоне с 20+ минутами, 3:43 — в большинстве, «+2») отметился 4 бросками в створ и 2 перехватами.