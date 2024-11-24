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Барбашев набрал 1+2 с «Монреалем» и стал 2-й звездой матча. У него 22 очка и «+11» в 21 игре в сезоне

Форвард «Вегаса» забросил шайбу и дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Канадиенс» (6:2).

Источник: Спортс"

В активе 28-летнего россиянина стало 22 (9+13) очка в 21 игре в текущем сезоне при полезности «+11».

Сегодня Барбашев (16:13, 0:38 — в большинстве, «+3») реализовал единственный бросок в створ. Также у него 1 перехват и 3 потери.