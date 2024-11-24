Кочетков травмировался в овертайме матча с «Коламбусом», получив случайный удар в голову от партнера

Россиянин получил случайный удар в голову от партнера — защитника Шона Уокера. Игрок «Харрикейнс» пытался помешать Заку Веренски, прорывавшемуся к воротам.
Кочетков несколько секунд лежал на льду без движения. Затем ему оказали помощь, и он покинул площадку. После игры главный тренер «Каролины» Род Бринд’Амор не сообщил каких-либо подробностей о состоянии вратаря.
В этом матче Петр отразил 27 из 31 броска по своим воротам. Он завершился для него без исхода — поражение было записано на счет Мартина, защищавшего ворота команды в серии буллитов.
В 13 играх в сезоне у Кочеткова 10 побед при 90,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,42.