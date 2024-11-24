Райнхарт и Драйзайтль обошли Овечкина в гонке снайперов НХЛ. У них по 16 шайб, у Александра — 15, у Рантанена — 14

Райнхарт («Флорида») отличился в матче против «Колорадо» (4:7), Драйзайтль («Эдмонтон») забил «Рейнджерс» (6:2).
Таким образом, нападающие делят лидерство в гонке снайперов лиги. У Райнхарта 16 шайб в 21 игре, у Драйзайтля — 16 в 22.
Они обошли Александра Овечкина из «Вашингтона» (15 в 18), выбывшего на 4−6 недель из-за травмы.
На четвертом месте в гонке идет форвард «Колорадо» Микко Рантанен (14 в 21).
За ним следуют Кирилл Капризов («Миннесота», 13 в 19), Вильям Нюландер («Торонто», 13 в 20), Коннор Макмайкл («Вашингтон», 13 в 20) и Кайл Коннор («Виннипег», 13 в 21).