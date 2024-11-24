Каменский о травме Овечкина: «Саша знает, как себя готовить. Он выйдет еще более замотивированным и покажет хоккей, который мы от него ждем. Уверен, он сможет побить рекорд»

Я это точно знаю и уверен в нем. И в том, что он сможет побить рекорд, я тоже уверен. Мы все за него болеем и помогаем ему своей поддержкой", — сказал олимпийский чемпион, вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.