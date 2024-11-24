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Каменский о травме Овечкина: «Саша знает, как себя готовить. Он выйдет еще более замотивированным и покажет хоккей, который мы от него ждем. Уверен, он сможет побить рекорд»

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» пропустит 4−6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

Источник: Спортс"

"Саша — профессионал, он знает, как себя готовить. Он выйдет еще более замотивированным и покажет тот хоккей, который мы от него ждем. Будет нас радовать.

Я это точно знаю и уверен в нем. И в том, что он сможет побить рекорд, я тоже уверен. Мы все за него болеем и помогаем ему своей поддержкой", — сказал олимпийский чемпион, вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.

39-летний Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).