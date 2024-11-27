Игорь Кравчук: «Смотрю на броски Мичкова — и вспоминаю Халла, одного из лучших бросающих хоккеистов в истории НХЛ. Нравится чувство гола Матвея»

— Еще очень рано приводить какие-то сравнения, Матвей делает лишь первые шаги в НХЛ.
Мне очень нравится чувство гола Мичкова, построенное на правильном и интересном броске. Плюс на выборе позиции, чтении игры.
Смотрю эти броски — и вспоминаю Бретта Халла, своего партнера по «Сент-Луису», одного из лучших бросающих хоккеистов в истории НХЛ. Ну, а в КХЛ такими бросками славился Сергей Мозякин.
— В чем Мичкову нужно прибавлять?
— НХЛ — челночная лига, очень многое зависит от катания.
Как только оно улучшится, придет более уверенная игра в ситуации «пять на пять», — сказал двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук.