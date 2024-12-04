Во вторник подопечные Андрея Михалева во второй раз за два дня принимали «Русских Витязей» из Балашихи. Уже на третьей минуте Константин Волочко вывел хозяев вперед, а до перерыва Илья Лахнов и Максим Газдевич обеспечили бобруйчанам комфортный задел — 3:0. Еще по шайбе в заключительной трети добавили Богдан Поповский и Матвей Шидловский, гости за весь матч сумели провести только одну результативную атаку. Финальный счет — 5:1 в пользу «Динамо-Шинника».
Накануне наши хоккеисты также праздновали победу над подмосковным клубом (4:3), а в конце ноября бобруйчане оставили без очков тульский «АКМ-Юниор» (6:3 и 3:1). Благодаря максимальному результату на родном льду юные динамовцы сохранили первое место в таблице «Серебряного» дивизиона Западной конференции МХЛ, в активе команды 42 очка. До конца календарного года «шинники» проведут еще девять матчей, все — на выезде. Ближайшая игра состоится 10 декабря во Владивостоке.
Хоккеисты «Динамо-Шинника» завершили домашнюю серию в МХЛ без поражений
3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» выиграли последний домашний матч 2024 года в Молодежной хоккейной лиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Во вторник подопечные Андрея Михалева во второй раз за два дня принимали «Русских Витязей» из Балашихи. Уже на третьей минуте Константин Волочко вывел хозяев вперед, а до перерыва Илья Лахнов и Максим Газдевич обеспечили бобруйчанам комфортный задел — 3:0. Еще по шайбе в заключительной трети добавили Богдан Поповский и Матвей Шидловский, гости за весь матч сумели провести только одну результативную атаку. Финальный счет — 5:1 в пользу «Динамо-Шинника».