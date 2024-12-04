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Хоккеисты «Динамо-Шинника» завершили домашнюю серию в МХЛ без поражений

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» выиграли последний домашний матч 2024 года в Молодежной хоккейной лиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Во вторник подопечные Андрея Михалева во второй раз за два дня принимали «Русских Витязей» из Балашихи. Уже на третьей минуте Константин Волочко вывел хозяев вперед, а до перерыва Илья Лахнов и Максим Газдевич обеспечили бобруйчанам комфортный задел — 3:0. Еще по шайбе в заключительной трети добавили Богдан Поповский и Матвей Шидловский, гости за весь матч сумели провести только одну результативную атаку. Финальный счет — 5:1 в пользу «Динамо-Шинника».

Накануне наши хоккеисты также праздновали победу над подмосковным клубом (4:3), а в конце ноября бобруйчане оставили без очков тульский «АКМ-Юниор» (6:3 и 3:1). Благодаря максимальному результату на родном льду юные динамовцы сохранили первое место в таблице «Серебряного» дивизиона Западной конференции МХЛ, в активе команды 42 очка. До конца календарного года «шинники» проведут еще девять матчей, все — на выезде. Ближайшая игра состоится 10 декабря во Владивостоке.