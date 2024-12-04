Миска о голе «Ак Барса» в пустые ворота: «Увидел поднятую руку арбитра и поехал на скамейку. Все были уверены, что это удаление, очень удивились»

«Динамо» уступило 4:5 в игре Фонбет чемпионата КХЛ. Во втором периоде голкипер бело-голубых убежал из ворот, думая, что арбитр собирается удалить хоккеиста «Ак Барса», но правила нарушил игрок «Динамо». Из-за этого Илья Сафонов отправил шайбу в пустые ворота.
— Можете рассказать, что случилось в моменте со вторым голом «Ак Барса»?
— Мы начали хорошо. Потом произошел этот момент с голом: я увидел поднятую руку арбитра и поехал на скамейку, поскольку мне все махали.
Мы все были уверены, что это удаление, и очень удивились произошедшему.
— Как отреагировали в команде?
— Мы все думали, что там удаление. Это все, о чем мне сказали. Я сказал ребятам, чтобы они не переживали и что мы вернемся в игру.
— В последних матчах вы здорово выглядели в воротах. Что-то поменялось в вашей игре со старта сезона?
— Нет. Я всегда выхожу и играю изо всех сел, — сказал Хантер Миска.
Курьез года в КХЛ: Миска уехал из ворот на отложенном штрафе — «Ак Барс» забил в пустые.