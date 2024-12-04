Капризов забил «Ванкуверу» победный гол в овертайме и стал 2-й звездой матча. Форвард «Миннесоты» набрал 39 очков в 24 играх сезона

Нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забил решающий гол в дополнительное время — это 16-й гол россиянина в нынешнем сезоне.
Также в этом матче форвард набрал показатель полезности «плюс 1», нанес три броска по воротам и провел на льду 23:37 (1:49 — в большинстве).
Капризов был признан второй звездой матча, третьей — вратарь Филип Густавссон, первой — защитник Джейк Миддлтон.
В этом чемпионате Капризов набрал 39 (16+23) очков в 24 матчах и делит первое место в гонке бомбардиров лиги с Нэтаном Маккинноном и Мартином Нечасом (оба 39 очков).