«Лада» обыграла «Северсталь» — 1:0

Тренерский штаб волжан перетасовал сочетания атакующих звеньев перед домашним матчем с «Северсталью», но по факту замена в составе была только одна — вместо Николая Владимирова на площадке появился Данила Моисеев, который обосновался в четвертой тройке вместе с Евгением Грошевым и Алексеем Ожгихиным.
Стартовый период команды провели активно, хотя шайба была больше под контролем «Северстали», а «Лада» старалась ловить гостей на контрвыпадах. Ключевым эпизодом всего первого игрового отрезка стал двойной малый штраф Алексея Ожгихина, в ходе которого череповчане знатно нагрузили оборону «автозаводцев», однако Владислав Подъяпольский на последнем рубеже действовал максимально надежно и все угрозы своим воротам отразил.
Буквально сразу после перерыва тольяттинцы открыли счет — Михаил Фисенко удачно подставил клюшку под дальний бросок Магомеда Шараканова и шайба влетела в сетку. 1:0. В дальнейшем хоккеисты «Лады» завладели инициативой, подолгу не выпуская соперника из зоны, но ни один из многочисленных созданных моментов не реализовали. Казалось, что на 34-й минуте волжане все-таки сумели удвоить отрыв, однако гол Дмитрия Кугрышева был отменен в результате успешного челленджа со стороны тренеров «Северстали» — арбитры по итогам видеопросмотра зафиксировали положение «вне игры».
В третьей двадцатиминутке «автозаводцы» все так же создавали напряженность у ворот «Северстали», однако чем ближе была финальная сирена, тем больше времени хозяевам приходилось отбиваться в защите. Владислав Подъяпольский продолжал в рамке творить чудеса, отбивая бросок за броском, и в концовке поединка череповчане прибегли к крайней мере — на льду вместо вратаря появился шестой полевой. Но и это им не помогло. Тольяттинцы одержали победу с минимальным счетом 1:0, а Подъяпольский оформил четвертый в сезоне шатаут.
Уже в четверг, 5 декабря, «Лада» примет на своем льду магнитогорский «Металлург».