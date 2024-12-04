«Лада» обыграла «Северсталь» — 1:0

В третьей двадцатиминутке «автозаводцы» все так же создавали напряженность у ворот «Северстали», однако чем ближе была финальная сирена, тем больше времени хозяевам приходилось отбиваться в защите. Владислав Подъяпольский продолжал в рамке творить чудеса, отбивая бросок за броском, и в концовке поединка череповчане прибегли к крайней мере — на льду вместо вратаря появился шестой полевой. Но и это им не помогло. Тольяттинцы одержали победу с минимальным счетом 1:0, а Подъяпольский оформил четвертый в сезоне шатаут.