Дмитрий Орлов: «Вашингтон» — одна из самых сильных команд НХЛ. Овечкин понимает — чем команда будет лучше, тем не только результатов можно добиться, но и рекорд быстрее побить"

— Многие считали, что «Вашингтон» сейчас станет только работать на рекорд Овечкина. Но и весной «Столичные» до плей-офф с трудом, но дошли, а сейчас вовсе одни из лидеров НХЛ. Насколько, по-вашему, в мощном летнем доукомплектовании важна была роль Ови, просил ли он об этом руководство?