Дмитрий Орлов: «Вашингтон» — одна из самых сильных команд НХЛ. Овечкин понимает — чем команда будет лучше, тем не только результатов можно добиться, но и рекорд быстрее побить"

— Возможно. Конечно, он был в этом заинтересован.
Саша понимает, что осталось два года контракта — и чем команда будет лучше, тем не только больших результатов можно будет добиться, но и рекорд быстрее побить.
В последние годы карьеры особенно остро хочется получать удовольствие от хоккея, чтобы потом ни о чем не жалеть, и приятнее играть с сильными партнерами. И, может, выиграть второй трофей.
Менеджмент «Вашингтона» проделал хорошую работу. Мы с ними играли, и видно, что «столичные» тоже действуют по системе, тренер наладил хорошую игру в обороне.
Они допускают не так много бросков соперников, у них в этом плане хорошая статистика, — и при этом очень много забивают. Виден рисунок игры, и «Вашингтон» сейчас — одна из самых сильных команд лиги.
— Карбери не трогали в прошлом году, когда не все складывалось, — и сейчас виден эффект того, что его оставили в покое.
— Да, и, думаю, помогло то, что он был в системе «Вашингтона», работал в фарм-клубе, многое знал изнутри.
В итоге сейчас обе стороны наверняка довольны, и думаю, что «Кэпиталс» ждет светлое будущее, — сказал защитник «Каролины» Дмитрий Орлов.